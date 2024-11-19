Dünya havacılık tarihine geçti! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamladı ve havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu.

UÇARAK İNTİKAL ETTİ

Rampa testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2 geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na intikal etti. Burada sürdürülen çalışmalarda Bayraktar TB3 PT1, TCG Anadolu'ya gece ve gündüz yakın uçuş gerçekleştirerek "Yaklaşma Testlerini" sorunsuz geçti.

TARİHİ TEST

Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2 ise 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

YERLİ MOTOR İLE EN YÜKSEĞE

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36.310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

RAMPA TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ Çorlu'da başlayan ve Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde devam eden testlerde ilk kez 1 Haziran 2024'te rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. Test kampanyası başarıyla ilerleyen Bayraktar TB3, başarılı rampa testleriyle birlikte gemiye çıkmaya hazır hale geldi.

TOPLAM UÇUŞ 700 SAATİN ÜSTÜNDE

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 700 saatten fazla havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Heyecanlı bekleyiş ve hayallerin gerçek olduğu o an. Bayraktar TB3'ümüz, milli gururumuz TCG Anadolu'ya ilk kalkışını ve ilk inişini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçenleri kutluyor, yerli ve milli gücümüze güç katacak daha nice hayallerin gerçeğe dönüştüğü o güzel günler için sabırsızlanıyoruz."