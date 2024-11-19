HSK Güz Kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi yayımlandı.

Kararnameye göre adli yargıda 318 , idari yargıda 14 atama yapıldı.

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle: Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Kararname, HSK internet sitemizde (https://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.