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Donanmanın sınırı okyanusa ulaşacak! Yerli uçak gemisi geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 09:23 Güncelleme: 01.09.2024 09:30
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Donanmanın sınırı okyanusa ulaşacak! Yerli uçak gemisi geliyor

Türkiye, milli uçak gemisi projesi için startı verdi. Ocak ayında tasarım çalışması tamamlanan Milli Uçak Gemisi (MUG) 285 metre uzunluğunda 72 metre genişliğinde olacak. Savunma devi şirketler, MUG için güçbirliği yaparken; gemide 50 hava aracının taşınması planlanıyor.

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