19 Kasım Hava Durumu | Beresiz çıkmayın: Sağanak ve Kar Kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım için hava durumu tahminlerini paylaştı. 16 il için yapılan sarı kodlu uyarıda, sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği bildirildi. Peki, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt illerinde yerel kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman illerinde ise yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde buzlanma ve don tehlikesine karşı da tedbir alınmasında fayda var.
İstanbul'da Bugün Hava Nasıl Olacak?
İstanbul'da 19 Kasım itibarıyla sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 7 ila 14°C arasında değişecek. Nem oranı %62 ile %85 arasında seyredecek.
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu, sıcaklık 10-17°C.
21 Kasım Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağış, sıcaklık 16-19°C.
22 Kasım Cuma: Çok bulutlu, sıcaklık 10-20°C.
23 Kasım Cumartesi: Yağmurlu, sıcaklık 18-20°C.
İl İl Hava Durumu Tahminleri
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı