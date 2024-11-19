19 Kasım Hava Durumu | Beresiz çıkmayın: Sağanak ve Kar Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt illerinde yerel kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman illerinde ise yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde buzlanma ve don tehlikesine karşı da tedbir alınmasında fayda var.

Hava Durumu Tahminleri (A Haber Foto Arşiv)

İstanbul'da Bugün Hava Nasıl Olacak?

İstanbul'da 19 Kasım itibarıyla sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 7 ila 14°C arasında değişecek. Nem oranı %62 ile %85 arasında seyredecek.

İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu, sıcaklık 10-17°C.

21 Kasım Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağış, sıcaklık 16-19°C.

22 Kasım Cuma: Çok bulutlu, sıcaklık 10-20°C.

23 Kasım Cumartesi: Yağmurlu, sıcaklık 18-20°C.

İl İl Hava Durumu Tahminleri

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı