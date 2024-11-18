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Çorum'da doğal gaz patlamasında hasar görmüştü: O binanın yıkımı tamamlandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 21:00
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Çorum’da doğal gaz patlamasında hasar görmüştü: O binanın yıkımı tamamlandı

Çorum'da 16 Kasım'da doğal gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetmişti. 33 kişinin yaralandığı patlamada hasar gören Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı ve Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

Osmancık Caddesi'nde 3 Kasım'da meydana gelen patlamada ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı verilen binada Çorum Belediyesi ekiplerinin 16 Kasım'da başladığı çalışmalar tamamlandı.

ARSA KORUMA ALTINA ALINDI

Binanın enkazı iş makineleriyle Belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı, binanın arsası demir bariyerlerle koruma altına alındı.

TRAFİĞE KAPALI TUTULUYOR

Patlamanın ardından 15 gündür ulaşıma kapalı olan Osmancık Caddesi de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hilal Apartmanı ile patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı arasında yer alan Güneşevler 9. Sokak'ın bir bölümü ise trafiğe kapalı tutuluyor.

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Çorumda doğal gaz patlaması!Çorumda doğal gaz patlaması!

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