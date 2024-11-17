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Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 57 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 19:31
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Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu: 57 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 30'u çocuk 57 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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