Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

Sümerolog olarak tanınan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi. Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog Çığ, yoğun bakıma alındı. Çığ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Çığ'ın hastalığı ve ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada ünlü sümeroloğun 110 yaşında olması sebebiyle ölüm sebebinin de yaşlılık olduğu tahmin ediliyor.