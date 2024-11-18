18 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Bingöl’de kasten yaralama suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl’de kasten yaralama suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 13:09
ABONE OL
Bingöl’de kasten yaralama suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kasten yaralama suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'Kasten Yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör