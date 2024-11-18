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Dışişleri'nden Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddiasına yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 13:06 Güncelleme: 18.11.2024 13:15
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Dışişleri’nden Hamas Siyasi Bürosu’nun Türkiye’ye taşındığı iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ayrıca Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

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