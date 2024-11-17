CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalında! Alçak KJ: "Soykırımcı Türk Devleti" yazısından rahatsız olmadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert'in PKK'nın Medya Haber isimli TV kanalında skandal açıklamalarda bulunduğu yayın sırasında "Soykırımcı Türk Devleti" KJ'si Kandil seviciliğini bir kez daha tasdikledi. Cömert'in Türkiye'yi hedef alan alçaklıktan rahatsız olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İBB çatısı altında görev yapan yöneticilerin de skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
CHP SEKRETERİ PKK'NIN KANALINA KONUK OLDU
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığında görevli İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, PKK'nın Medya Haber isimli TV kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK ALÇAK İFADELERDEN RAHATSIZ OLMADI
Yayın sırasında skandalın ardı arkası kesilmezken, "Soykırımcı Türk Devleti" başlıklı kj hadsizliğin boyutunu gözler önüne serdi. Cömert yayın sırasında ekrana gelen alçaklıktan rahatsızlık duymadı.