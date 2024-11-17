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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 14:44
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda, 3 zanlıya ait araçta 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 zanlıya ait araçta 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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