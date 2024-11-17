Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda, 3 zanlıya ait araçta 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 zanlıya ait araçta 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.