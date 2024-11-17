PKK’ya bir darbe daha! 13 terörist EX

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Kandil'de düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 13 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İşte MSB'den yapılan o açıklamalar

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!



Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.