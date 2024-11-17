AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na saldırı!

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırgan taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"HAİN GİRİŞİMİ PLANLAYANLAR..."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

"MÜCADELEMİZE AZİMLE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çolak saldırıya ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.