17 Kasım 2024, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Türkiye İsrail uçağına izin vermedi! Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti iptal oldu

Türkiye İsrail uçağına izin vermedi! Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti iptal oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 17:31
ABONE OL
Türkiye İsrail uçağına izin vermedi! Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti iptal oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretini 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiğini duyurmasının ardından gerçek ortaya çıktı. Herzog'un ziyaretinin iptal edilme nedeninin Türkiye'nin geçiş izni vermeyerek hava sahasını kapatması olduğu anlaşıldı.

İsrail'in Orta Doğu'daki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretini iptal etmesinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SİYONİST YALAN PATLADI

İsrail Cumartesi akşamı yaptığı resmi açıklamasında, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a yapacağı COP29 gezisinin 'güvenlik nedeniyle' iptal edildiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE İSRAİL UÇAĞINA İZİN VERMEDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek nedenin Türkiye'nin İsrail cumhurbaşkanlığına ait 'Wing of Zion' uçağının hava sahasından geçmesine izin vermemesinin olduğunu açıkladı.

Ekran görüntüsü (ahaber.com.tr)Ekran görüntüsü (ahaber.com.tr)

TÜRKİYE HAVA SAHASINI KAPATTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey bir yetkili, Caliber News web sitesine Herzog'un iptalinin nedeninin güvenlikle ilgili olmadığını, iptalin Türkiye'nin Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasını kullanmasına izin verme yasağıyla ilgili olduğunu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör