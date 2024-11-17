Türkiye İsrail uçağına izin vermedi! Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti iptal oldu

İsrail'in Orta Doğu'daki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretini iptal etmesinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

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SİYONİST YALAN PATLADI

İsrail Cumartesi akşamı yaptığı resmi açıklamasında, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a yapacağı COP29 gezisinin 'güvenlik nedeniyle' iptal edildiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE İSRAİL UÇAĞINA İZİN VERMEDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek nedenin Türkiye'nin İsrail cumhurbaşkanlığına ait 'Wing of Zion' uçağının hava sahasından geçmesine izin vermemesinin olduğunu açıkladı.

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TÜRKİYE HAVA SAHASINI KAPATTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey bir yetkili, Caliber News web sitesine Herzog'un iptalinin nedeninin güvenlikle ilgili olmadığını, iptalin Türkiye'nin Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasını kullanmasına izin verme yasağıyla ilgili olduğunu söyledi.