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MİT ve İstanbul Emniyeti PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Terörist Serdar Tunagür yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 13:12 Güncelleme: 17.11.2024 14:01
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MİT ve İstanbul Emniyeti PKK’nın Avrupa yapılanmasına darbe! Terörist Serdar Tunagür yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar TUNAGÜR yakalandı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar TUNAGÖR'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten TUNAGÜR, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

İstanbul'da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Serdar TUNAGÜR, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUNAGÜR, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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