Yenikapı metro kapalı mı, ne oldu? Yenikapı metro seferleri durduruldu mu, son durum ne?

İstanbul'un yoğun ulaşım noktalarından biri olan Yenikapı metro istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen duman olayı, paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yürüyen merdivenlerden yükselmeye başlayan yoğun duman, hem yolcuları hem de yetkilileri endişelendirdi. Hızla harekete geçen güvenlik ve itfaiye ekipleri, istasyonun tahliyesine başlarken, metro hattında güvenlik önlemleri de artırıldı.

Tahliye ve Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olayın ardından istasyonun içindeki yolcular, hızlı bir şekilde tahliye edildi. Metro istasyonunun etrafında güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı ve çevreye giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Vatandaşlar, kısa süre içerisinde istasyon dışına çıkarılarak güvenli bir alana yönlendirildi. Yetkililer, dumanın kaynağını araştırmaya devam ediyor.

Metro İstasyonu Kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu, yaşanan olay nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.