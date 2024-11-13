İzmir’deki yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anne konuştu: İlaçla ayakta duruyorum

İzmir Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın (27) kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra sattığı hurdaların parasını almaya gittiği evde çıkan yangında yaşları 1 ile 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün sessizlik hakim oldu.

Fadime Nefes Akcan (solda) ve anne Melisa Akcan (sağda)

ANNE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü. Akcan ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti.

ANNE AKRABASININ YANINA YERLEŞTİ

Öte yandan tedavisi ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akcan, serbest bırakılmasını ardından bir akrabasının yanına yerleşti.

5 kardeşin öldüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün sessizlik hakim olurken, polis yangının çıktığı evin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Hayatını kaybeden bebeklerden ikisi (AA)

"ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melisa Akcan açıklamalarda bulundu.

Akcan "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

"AİLEMİN RIZASI OLMADAN EVLENDİM"

Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni olduğu kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Hakkında 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama', 'Hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

Öte yandan dün Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen kardeşlerin mezarlarına çok sayıda çelenk bırakıldığı, çiçek dikildiği görüldü.