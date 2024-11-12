İzmir’de soba faciası! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Kahreden olay dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

İzmir'de meydana gelen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLDİ

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı.

İzmir'de meydana gelen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

İzmir'de meydana gelen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

"HEPSİ ÜST ÜSTE ÖLMÜŞ"

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, "Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler" dedi.

Esma Şahin, "Annesi çocukların cansız bedenini hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen" diye aktardı.

İzmir'de meydana gelen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

"ESMA TEYZE ÇOCUKLARIM ÖLDÜ" ÇIĞLIKLARI...

Akcan Ailesi'nin karşı komşusu Soner Şahin (33), "Yangın, dün akşam 19.30 sıralarında çıktı. İşten gelmiştim, sadece duyduğum anne Melisa Akcan'ın çığlıkları oldu. 'Esma teyze çocuklarım öldü' diye bağırıyordu. Önce dışarı çıkıp, koştular. Ben de dışarı çıkıp o yöne doğru koşturdum. Arkamdan babam elinde fenerle koşarak geldi. Ortalık karanlıktı. Evin olduğu yerde aydınlatma direği de yok. Evin içine girdik, çok duman vardı. O anda anneleri Akcan çocuklarını dışarı çıkarıyordu. 5 çocuğun zaten hayatını kaybettiğini o an anladım. Dumandan zehirlenmişlerdi. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklar vardı. Anneleri çocukları hem hurda toplamak hem de ekmek almak için evde yalnız, bırakıp gitmiş. Bilseydik, çocuklara biz bakardık. Kapılarda kilit yok. Ancak, anneleri kapıyı çekip, kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından. Daha bir ay önce de evin yan tarafında kullanmadıkları bir kısmında yangın çıkmıştı. İçeride bir köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü" dedi.

İzmir'de meydana gelen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'de meydana gelen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti