2024’ün en çok satan akıllı telefon modeli açıklandı: Lider yine aynı marka!
2024 yılının son çeyreğine ilişkin satış raporları, akıllı telefon dünyasının liderini bir kez daha gözler önüne serdi. Zirveyi yine aynı marka oynadı. Teknoloji devi marka, telefon pazarında büyük bir başarı elde ederek pazarda rakiplerini geride bırakmayı başardı. İşte 2024’ün en çok satan akıllı telefon modeli…
En çok tercih edilen modellerin başında iPhone 15, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro bulunuyor. Özellikle iPhone 15'in standart modeli, kullanıcılar tarafından yüksek performans sayesinde yoğun talep görüyor. iPhone 15 serisi, sahip olduğu teknik üstünlükler ve güçlü donanımıyla sadece Apple'ın değil, küresel akıllı telefon pazarının da en çok satan modeli olarak öne çıkıyor.
Samsung Strateji Değiştiriyor
Samsung'un Galaxy S24 serisi, ilk 10'daki yerini korusa da, listenin onuncu sırasında konumlanarak Apple'ın amiral gemisi modellerine göre daha düşük bir seviyede yer aldı. Ancak Samsung, yalnızca Galaxy S24 modeliyle değil, uygun fiyat ve yüksek performansı birleştiren Galaxy A15 serisiyle de dikkat çekiyor. Özellikle Galaxy A15'in 4G ve 5G versiyonları, uygun fiyatlı ve çok yönlü cihaz arayan kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Android Ekosisteminde Yoğun Rekabet
Android pazarında Redmi gibi markalar da ekonomik fiyat etiketine sahip cihazlarla kullanıcılar arasında yaygınlaşmayı sürdürüyor. Düşük fiyatlı modellere olan bu ilgi, Android markalarının pazar paylarını koruma çabasını artırıyor. Bu rekabet, Android ekosisteminde kullanıcı dostu fiyatlarla güçlü cihazların öne çıkmasına yol açıyor.