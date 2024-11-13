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Beykoz Belediyesi’nden 3 konsere 20 milyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 09:08 Güncelleme: 13.11.2024 09:08
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Beykoz Belediyesi’nden 3 konsere 20 milyon

Son dönemde siyasetin gündem maddelerinden olan konserlere ödenen paralar tepki toplarken CHP'li Beykoz Belediyesi'nin de 3 konser için 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.

Son dönemde belediyeler tarafından konserlere ödenen paralar tartışma yaratırken CHP'li Beykoz Belediyesi'nin 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.

İLANDA YER ALDI

2024 Eylül – Ekim Ayları Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmet Alım ihalesini 19 milyon 718 bin 983, 50 TL bedelle KGF Film Organizasyon Matbaa Danışmanlık İnşaat Gıda Limited Şirketi aldı.

Beykoz Belediyesi tarafından yüklenici firmadan A grubundan 2, B grubundan 1 sanatçı talep edildi. İhale kapsamında Yonca Lodi ve Gökhan Tepe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, Serkan Çevik ise Mısır Festivali'nde sahne aldı.

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