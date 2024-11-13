MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.