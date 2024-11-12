Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 98 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Kasım tarihleri arasında il genelinde 5 göçmen kaçakçılığı olayı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonlarda 98 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yakalanan 98 kaçak göçmen adli ve idari işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.