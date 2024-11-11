Başkan Erdoğan’dan İsrail’e silah ambargosu çağrısı: 52 ülke destek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"İNSANİ YARDIM İÇİN ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Netanyahu yönetimi Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yolları bulmamız şarttır. Türkiye bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir. Engellemeler kalktığında çok daha fazlasını da göndermeye hazırdır.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI DAVAMIZA AYAK BAĞI OLMASIN"

İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Buraya gidiş söz konusu. Buna engel olmalıyız. Bir avuç Batılı ülke, İsrail'e askeri, siyasi, ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepkide yetersiz kalması, sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. Filistin'de soykırım suçu işleyenlere zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eşgüdüm halinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir. Görüş ve tutum farklılıklarının ortak davamızda bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz.

"İSRAİL'E YÖNELİK TİCARİ KISITLAMALAR GETİRDİK"

İsrail'e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması ve tecrit edilmesi son derece mühimdir. İsrail'e silah satışının durdurulması girişimimize 52 ülke ve 2 uluslararası teşkilat destek vermiştir. İsrail aleyhine UAD'da açılan davaya teşkilat üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Türkiye olarak İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk.

"DAHA FAZLA ÜLKENİN FİLİSTİN'İ TANIMASINI TEŞVİK ETMELİYİZ"

Mevcut İsrail hükümetinin rızasını arayarak iki devletli çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin'i tanımasını teşvik etmeliyiz. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke daha Filistin'i tanıdı. Güvenlik Konseyi'ndeki direncin de aşılarak Filistin Devleti'nin BM üyesi olduğu günleri göreceğimize inanıyorum. İki devletli çözümü ilerletmek için 30-31 Ekim'de Riyad'da düzenlenen Uluslararası İttifak Toplantısı'na 90'ın üzerinde ülkenin katılması ümit vericidir. İİT ve Arap Ligi'nin Filistin meselesinde tek ses olduğunu tüm dünyaya göstermesini rabbimden niyaz ediyorum.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Fotoğraf: AA

Başkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

ORTAK ZİRVE BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" başladı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi.

SELMAN İLE ANA GÜNDEM FİLİSTİN

Erdoğan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşecek. Görüşmede siyonist rejimin Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.

SIRADAKİ DURAK AZERBAYCAN

Başkan Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılımının ardından Azerbaycan'a geçecek.