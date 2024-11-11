Ankara’da "yan baktın" dehşeti! Tartışma kanlı bitti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonunda "yan baktın" tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonundan araçlarına benzin almak için gelen S.T.Ç ve H.M.Ö adlı şahıslara kendi araçlarının camını silen E.K, A.K ve H.B.Ç adlı şahıslar, "Ne bakıyorsunuz?" diyerek laf attı.

YAN BAKMA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, A.K ve H.B.Ç yanlarında getirdikleri silahla ateş etmeye başladılar. Kurşunların isabet ettiği S.T.Ç ve H.M.Ö çeşitli yerlerinden yaralandı. Zanlılar hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Benzin istasyonuna gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Kaçan şahıslar için çalışma başlatan polis ekipleri, E.K, A.K ve H.B.Ç'yi suç aleti ile birlikte yakaladı.