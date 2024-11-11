Meteorolojiden haritalı uyarı! Tarih verildi: Tüm yurtta etkili olacak
Meteorolojiden yağış uyarısı geldi. Bugün 15 il için yağış tahmini yapılırken, Doğu Anadolu'da bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle cuma gününden sonra ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağı açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu'nun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah sattlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevreleinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu