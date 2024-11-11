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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'dan ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 17:45
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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere 16.55'te Azerbaycan'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler uğurladı.

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