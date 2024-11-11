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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 41 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 18:22
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Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 41 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-32" botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 18'i çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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