A Haber ekibi Suriye sınırında! Başkan Erdoğan nereyi işaret etti?

Türkiye'nin terörle mücadelesi kesintisiz şekilde sürüyor. Terör örgütleri ile dört bir koldan mücadele eden Türkiye, sınırda Pençe Kilit ve Barış Pınarı gibi harekatlarla güvenli bölgeler oluşturulmuştu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Güvenli bölgenin eksik halkalarını tamamlayacağız." derken; A Haber ekipleri sınırda o bölgeleri görüntüledi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Başkan Erdoğan'ın sözlerini canlı yayında yorumlarken; olası operasyon bölgeleri hakkında da bilgi verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN HANGİ NOKTALARI İŞARET ETTİ?

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, olası operasyonların düzenlenebileceği noktaları harita üzerinden gösterirken; "Biz şu anda Nusaybin sınırında Kamışlı'dayız. Bunun hemen güney kısmı da gösterdiğim yer Kamışlı. Batısına doğru gittiğimizde Derbesiye bölgesi, daha da güneyine gittiğimizde Haseke bölgesi var. Kamışlı bölgesi teröristlerin yerleşim yerlerinin yoğun olduğu bir bölge ve burada M4 karayolunun da geçtiğini görüyoruz. Bu bölgede terör örgütünün şehir yapılanması var. Petrol tesisleri var.

"MUHTEMEL OPERASYON HEDEFLERİ ARASINDA"

Resulayn'a kadar olan bölge PKK'nın kontrolü altında. Doğuya doğru da Malikiye bölgesinde PKK'nın kontrolü altında olduğu bölge olarak değerlendirilebilir. Burası bir kere bizim Kuzey Irak'ta yapmış olduğumuz Pençe-Kilit Harekatı kapsamındaki tüm operasyonlarımızla bağlantılı olarak bu bölgeyi kontrol altına aldığımız düşünüldüğünde Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ile Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde kalan bir boşluktur. Burası muhtemel operasyon hedefleri arasındadır." dedi.