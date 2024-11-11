Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Modacı Barbaros Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Halkın kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçundan aranması olduğu tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul Havalimanına gelen Şansal, havalimanında gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN