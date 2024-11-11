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Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 14:45 Güncelleme: 11.11.2024 14:46
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Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Hakkında arama kararı bulunan modacı Barbaros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Modacı Barbaros Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Halkın kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçundan aranması olduğu tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul Havalimanına gelen Şansal, havalimanında gözaltına alındı.

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