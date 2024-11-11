Samsun’da çocuk pornografisi operasyonu: 17 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Y.(25) adlı şahsın internet üzerinden kendisini yaşı küçük kız gibi gösterip bulduğu pornografik resimler ile internet üzerinden görüştüğü ve sohbet ettiği kişileri kandırarak verdiği iban numarasına para gönderildiğini tespit etti.

Siber polisi yaptığı çalışma sonucu İ.Y.'nin çocuk pornosu sattığı 16 kişiyi de tek tek tespit etti. İ Y. ile birlikte toplam 17 kişi gözaltına alındı.



3 gündür Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 17 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.