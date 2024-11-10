81 ilde yeni sosyal konut projesi! 2025’te başlıyor! Öncelik depremzedelerin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesinde deprem bölgesindeki kiracılara öncelik tanınacağını açıkladı. Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

81 İLDEKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDEKİ KİRACILARIN

Bakan Kurum, bütçenin sabahki oturumunda müjdesini verdiği yeni sosyal konut projesinin detaylarını da paylaştı. Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha başlatacağız. Bu 81 ilimizde olacak. Özellikle deprem bölgesindeki kiracı vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu bu. Burada ev sahibi olmayan, gerçekten ev alma noktasında sorun yaşayan, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza bu proje kapsamında yeni sosyal konut projelerini daha önce yaptığımız 1 milyon 462 bin sosyal konut gibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin de devam ettiğini vurguladı.

"40 PROJE YÜRÜTÜYORUZ"

Kurum, "İlk evimde 50 bin ve 100 bin sosyal konutlarımızın tamamının sahada fiilen inşaatı devam etmektedir. Bir kısmını da bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine İlk Evim Arsa da 694 ilçede taleplerimizi topladık ve 2025 yılı temmuz ayına kadar da tahsis süreçlerini tamamlayacağız. Aynı şekilde İlk İşyeri Projesi'nde de Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde 40 projemizi yürütüyoruz" dedi.

"ALIN TERİNE HAKSIZLIK"

Bakan Kurum, Tuzla'daki TOKİ projesiyle ilgili soruyu da şöyle cevapladı: "TOKİ ve mağduriyet kelimesini yan yana kullanmak bu kadar emeğe, bu kadar alın terine haksızlıktır, ayıptır günahtır. TOKİ bu ülkenin en değerli kurumlarının başında gelmektedir. Sonuçta hepimizindir. Dolayısıyla Tuzla'daki projemizde henüz evini alamayan tüm vatandaşlarımızın endişelerini de bizzat takip ediyoruz. Tuzla'da planlamada yaşanan aksaklıklar sebebiyle projenin bir kısmını Maltepe'ye taşıdık ve inşallah bu projemizi de tamamlayıp teslimlere başlayacağız."

ESENYURT MAĞDURLARI

Esenyurt'taki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Kurum, "Eğer Esenyurt'ta bir rant söz konusu ise bu elbette akrabalarını işe alan, rant ve kâr sistemini kuran belediyecilik anlayışıdır. Bu hesabı da şu anda Türk yargısı önünde hesap veren belediye başkanınıza soracaksınız. Elbette kendisi meselenin faili olarak en sağlıklı bilgiyi verecektir. Seçmenin iradesini gasp edenler, kendisine oy verenlere hizmet etmek yerine terör örgütü üyesi gibi davrananlardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Eğer siz bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı kirli oyunların içerisine girerseniz bu devlet de gelir size bunun hesabını sorar" diye konuştu.



CHP'Lİ VEKİLDEN TOKİ'YE ÖVGÜ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, görüşmeler sırasında TOKİ'den övgülerle bahsetti. Erol, "Ama zaman geçtikçe gördük ki; aslında süreç doğru planlanmış, doğru işler yapılmış ve bir başarı hikâyesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutlarımız genelde şehrin çevre bölgelerinde, zeminin daha sağlam olduğu bölgelerde tercih edilmişti. Biz; 'Şehri neden dağıtıyorsunuz, şehri kırsala neden dağıttınız, merkezde yapsaydınız' dedik. 2023 depreminde gördük ki; bir deprem sürecinde nüfus yoğunluğunun dağıtılması doğru bir kararmış" ifadelerini kullandı.