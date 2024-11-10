Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken 10 Kasım paylaşımı! "DEM’li ortakları gücenmesin diye Atatürk’ün Türk’ünü videodan çıkarmış"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında anılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise X hesabından 10 Kasım için video klip yayınladı.

İmamoğlu'nun yayınladığı videoda Atatürk'ün "Ata" olarak anılarak; "Ata Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında." , "Ata Nobel ödüllü bilim insanlarımızla" ifadeleri ile "Türk" ibaresinin kaldırılması tepkilere neden oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER...

"YETTİ SENİN YAPTIĞIN BÖLÜCÜLÜK"

Sen kimsin de Atatürk'ün adını kısaltıp Türk'ü yok sayıyorsun? Yetti senin yaptığın bölücülük. Kalk git o üç kuruş etmez siyasetini başka yerde yap. İlla 3 harfli bir şey arıyorsan oda İmralı'da. Madem ATATÜRK diyemiyorsun anma. Çok mu lazımsın?

"BU NE BİÇİM BİR ANMA,UTANMANIZ YOK MU?"

"ATATÜRK diyeceksin, ATATÜRK. Bu ne biçim bir anma,utanmanız yok mu?"

"DEM'Lİ ORTAKLARI GÜCENMESİN DİYE"

"DEM'li ortakları gücenmesin diye, Atatürk'ün Türk'ünü videodan çıkarmış; aynalı siyâsetçi! :)"

"SAHTE ATATÜRKÇÜLER MİDEMİ BULANDIRIYOR"

"Böyle bir günde yazmak istemiyorum ama sahte Atatürkçüler midemi bulandırıyor"

"ATA İLE TÜRK'Ü BİLE BÖLMÜŞ"

"Ata ile Türk'ü bile bölmüş. Bulunduğu yere uyum sağlamak desen, var"

"Seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız Eko. Dua et önümüzde yerel seçim yok, çünkü bir daha belediye başkanı da yaptırmayacağız."

"Almanya Türk demeyi yasakladı herhalde eko"