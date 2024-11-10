10 Kasım’da devlet erkanın ilk adresi Anıtkabir

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. Türkiye'nin 81 ilinde bugün saat 9'u 5 geçe hayat duracak. Milyonlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

Vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti (AA)

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Yurdun dört bir tarafında 10 Kasım'da Saygı Yürüyüşü ve Saygı Zinciri oluşturulacak, eller Atatürk için kenetlenecek. Mevlitler okutulacak, tiyatro gösterileri, oratoryo, şiir dinletileri, belgelerle ve resimlerle Atatürk sergileri ve konserler vs. gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"10 KASIM ATATÜRK'Ü İDRAK VESİLESİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "10 Kasım esasen bir matem günü değil, aziz Atatürk'ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet'i öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır." ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

DEVLET ERKANI ANITKABİR'E GİDECEK

Başkan Erdoğan da 10 Kasım gününe Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan bu ziyaretin ardından Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma törenine iştirak edecek.