Başkan Erdoğan COP29’a katılacak: Sıfır Atık Projesi damga vuracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakü'de düzenlenecek COP29, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularına çözüm arayacak. Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi, Mihriban Aliyeva'nın yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı ile ortak bir pavilyonda tanıtılacak.

TÜRKİYE LİDERLİĞİNİ VURGULAYACAK

Türkiye, etkinlikte çevre projeleriyle sürdürülebilirlikteki liderliğini vurgulayacak. Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi yol haritası, Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) açıklanacak. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 11-22 Kasım tarihlerinde Bakü'de gerçekleşecek. Zirvede, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevreye dair kritik konular masaya yatırılacak.

COP29



SIFIR ATIK TANITILACAK

Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan'ın yanı sıra önde gelen devlet adamlarının ve ülkelerin liderlerinin de katılacağı etkinlik, Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olacak. Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı ile ortak pavilyonda tanıtılacak. Pavilyonda geri dönüşüm ve çevre duyarlı projeler öne çıkacak.

ÇOK SAYIDA ÇEVRE PROJESİ SUNULACAK

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, COP29'a, Sıfır Atık ana temalı stant açarak projeyi tanıtacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Türkiye pavilyonunda, çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla çevre projelerini sergileyecek. Tüm dünyanın yakından takip edeceği COP29, Türkiye'nin iklim eylemleri konusundaki kararlılığını ve çevresel politikalardaki liderliğini gösterecek bir platform olacak.



"BAYRAK GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. "

TÜRKİYE'DEN 5 ÖNEMLİ MESAJ

Yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması öngörülen COP29'da Türkiye'nin dünya kamuoyuna 5 önemli mesajı olacak.



'ADİL VE KOLAY FİNANSMAN'

Bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesinde finansmanın anahtar rol oynadığı vurgulanacak. Bir diğer mesajda, iklim hedeflerine dönük olarak finansal desteklerin adil, çeşitli ve kolay erişilebilir olması savunulacak.



DİJİTALLEŞME İŞARET EDİLECEK

İklim değişikliğiyle mücadelede dijitalleşmenin dönüştürücü rolüne ayrı bir parantez açılacak. Dijital teknolojilerle iklim projelerine finansal kaynakların daha etkili ve güvenilir şekilde aktarılabileceği, böylece ulusal ve uluslararası hedeflere ulaşılması konusunda bir ivme kazanılacağı ifade edilecek.

Arşiv (AA)

'YEŞİL EKONOMİ' VURGUSU

Dördüncü başlıkta Türkiye'nin, dijitalleşmeyi yeşil dönüşümle birleştirerek daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomiyi hedeflediği COP29'da duyurulacak. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlendiği, bu yolda kapsamlı bir iklim stratejisi geliştirildiği vurgulanacak.



İKLİM STRATEJİSİNİN DETAYLARI

COP29'da duyurulacak olan '2053 Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi'nin detayları da ortaya çıktı. Hazırlanan belgede toplam 89 stratejinin yer alacağı öğrenildi. İklim değişikliği azaltım bölümünde 7 sektörde toplam 36 strateji, iklim değişikliği uyum bölümünde ise 11 sektörde 37 strateji bulunuyor. Yalnızca iklim değişikliği azaltım ve uyum sektörleri için değil, aynı zamanda teknoloji, adil geçiş, karbon fiyatlandırma, kapasite geliştirme ve iklim finansmanı için de sektörel stratejiler belirlendi. Bu kapsamda söz konusu alanlara dönük 16 strateji daha hazırlandı.



2053'ÜN REHBERİ OLACAK

Farklı sektörlerde belirlenen uzun vadeli hedefler ve uygulama alanları üzerine kurulan strateji belgesinde, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kapsamlı bir çerçeve sunulacak. Bir rehber görevi üstlenecek olan Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ile kalkınma önceliklerinden ödün vermeden 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılması hedefleniyor.

PAVİLYON HERKESE AÇIK OLACAK

COP29'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı da ortak pavilyon açacak. Pavilyonun adı "Dayanışma Merkezi" olarak belirlendi. Kamuya açık alanda kurulacak ortak pavilyonu, hem katılımcılar hem de STK ve özel sektör temsilcileri ziyaret edebilecek.