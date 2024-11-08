Kaos yerine düzen geldi! WhatsApp’tan hayatı kolaylaştıran özellik

WhatsApp kullanıcıları, yeni güncelleme ile birlikte artık sohbetlerini daha iyi organize edebilecek. Şimdiye kadar nadiren kullanılan sohbetleri arşivlemek veya sık konuşulan kişileri favorilere eklemek dışında seçenekler sınırlıydı. Ancak yeni "Listeler" özelliği ile bu durum değişiyor. Artık kişilerinizi kategorilere ayırabilir ve sohbetlerinizi kolayca yönetebilirsiniz.

WhatsApp Yeni Listeler Özelliği

WhatsApp Listeler Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yeni Listeler işlevi, WhatsApp ekranında arama çubuğunun hemen altında bulunuyor. Bu bölümde "Tümü," "Okunmamış" ve "Favoriler" gibi tanıdık filtrelerin yanında bir artı (+) simgesi yer alıyor. Bu simgeye dokunarak kendi listelerinizi oluşturabilir, her listeye dilediğiniz gibi isim verebilirsiniz. Üstelik hem bireysel sohbetleri hem de grup sohbetlerini listeleyebilirsiniz. Bu sayede önemli sohbetlere hızlıca erişebilirsiniz.

Liste oluşturduktan sonra, istediğiniz kişileri bu listeye ekleyebilir ve dilediğiniz zaman listede değişiklik yapabilirsiniz. Bir listeyi düzenlemek veya silmek için ise liste adının üzerine kısa süre basılı tutmanız yeterli. Ancak, arşivlenmiş bir sohbeti listeye eklemek istiyorsanız, önce bu sohbeti arşivden çıkarmanız gerekiyor.

WhatsApp Listeler Özelliği (A Haber Foto arşiv)

WhatsApp Listeler Özelliği Hangi Cihazlarda Kullanılacak?

Meta, Listeler özelliğini 31 Ekim itibarıyla ilk kullanıcılara sunmaya başladı. Önümüzdeki günlerde tüm uyumlu cihazlarda yerini alması bekleniyor. Eğer bu özelliği hemen deneyimlemek istiyorsanız, telefonunuzda veya tabletinizde Google Play Store ya da App Store'u kontrol ederek WhatsApp'ın güncel bir sürümünü indirip indirilemediğinizi kontrol edebilirsiniz.