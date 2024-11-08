3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Gözler Bakan Işıkhan ve Meclis’te! 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi?
Türkiye'deki 6 milyon memur 3600 ek gösterge gelişmelerini yakından takip ediyor. Memur ve emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler Bakan Işıkhan ve TBMM'ye çevrildi. Kamu personellerinin maaş, emekli aylığı ve ikramiye hesaplarında büyük bir etkiye sahip olan bu düzenlemenin Torba Yasa kapsamında Meclis’ten geçmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge Torba Yasa’da yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Çalışmanın Meclis'ten geçmesi durumunda 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte, 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1. dereceye yükselen memurlar için bu düzenlemenin Torba Yasa'da yer alması ve bu yıl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili daha önce şu açıklamalarda bulunmuştu: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa Kapsamında Ek Gösterge Düzenlemesi
3600 ek gösterge düzenlemesi, 86 maddelik Torba Yasa'nın gündem maddeleri arasında yer alıyor. Torba Yasa'nın Meclis'ten geçmesiyle birlikte, bu düzenlemenin de onaylanması ve hayata geçirilmesi bekleniyor. Torba Yasa, memurların yanı sıra 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi, ev hanımlarına emeklilik hakkı gibi konularda görüşülüyor. Ancak ek göstergenin Torba Yasa'ya dahil olup olmayacağına dair net bir bilgi henüz bulunmuyor. Meclis çalışmalarının tamamlanmasıyla tüm detayların netleşmesi bekleniyor.
3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsayacak?
Bu düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 5,3 milyon memuru yakından ilgilendiriyor. Ek gösterge, memurların görev, sorumluluk, hizmet yılı ve unvanına göre maaşlarının ve emeklilik haklarının belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Ek gösterge oranlarının artmasıyla birlikte memurların emekli maaşları ve ikramiyeleri de yükseliyor. Bu nedenle memurlar, 1. derece kadrolarına sahip olanlar için daha yüksek ek gösterge oranları talep ediyor.
3600 Ek Gösterge Nedir ve Neden Önemlidir?
Ek gösterge, memurların emeklilik döneminde alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Ek göstergenin yüksek olması, emekli maaşlarının ve ikramiyelerin de artmasını sağlıyor. Bu nedenle memurlar, görev ve unvanlarına göre belirlenen ek göstergenin artırılmasını istiyor. Özellikle 1. derece kadroya yükselen memurlar, bu düzenlemeyle birlikte emeklilik döneminde daha yüksek maaş ve ikramiyelerle ödüllendirilmeyi bekliyor.