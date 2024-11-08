3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Gözler Bakan Işıkhan ve Meclis’te! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1. dereceye yükselen memurlar için bu düzenlemenin Torba Yasa'da yer alması ve bu yıl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili daha önce şu açıklamalarda bulunmuştu: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Ek Gösterme (A Haber Foto Arşiv)

Torba Yasa Kapsamında Ek Gösterge Düzenlemesi

3600 ek gösterge düzenlemesi, 86 maddelik Torba Yasa'nın gündem maddeleri arasında yer alıyor. Torba Yasa'nın Meclis'ten geçmesiyle birlikte, bu düzenlemenin de onaylanması ve hayata geçirilmesi bekleniyor. Torba Yasa, memurların yanı sıra 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi, ev hanımlarına emeklilik hakkı gibi konularda görüşülüyor. Ancak ek göstergenin Torba Yasa'ya dahil olup olmayacağına dair net bir bilgi henüz bulunmuyor. Meclis çalışmalarının tamamlanmasıyla tüm detayların netleşmesi bekleniyor.

Ek Gösterme (A Haber Foto Arşiv)

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsayacak?

Bu düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 5,3 milyon memuru yakından ilgilendiriyor. Ek gösterge, memurların görev, sorumluluk, hizmet yılı ve unvanına göre maaşlarının ve emeklilik haklarının belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Ek gösterge oranlarının artmasıyla birlikte memurların emekli maaşları ve ikramiyeleri de yükseliyor. Bu nedenle memurlar, 1. derece kadrolarına sahip olanlar için daha yüksek ek gösterge oranları talep ediyor.

Ek Gösterme (A Haber Foto Arşiv)

3600 Ek Gösterge Nedir ve Neden Önemlidir?

Ek gösterge, memurların emeklilik döneminde alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Ek göstergenin yüksek olması, emekli maaşlarının ve ikramiyelerin de artmasını sağlıyor. Bu nedenle memurlar, görev ve unvanlarına göre belirlenen ek göstergenin artırılmasını istiyor. Özellikle 1. derece kadroya yükselen memurlar, bu düzenlemeyle birlikte emeklilik döneminde daha yüksek maaş ve ikramiyelerle ödüllendirilmeyi bekliyor.

Ek Gösterme (A Haber Foto Arşiv)