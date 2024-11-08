Kasım ara tatil kaç gün: Kasım ara tatil başlangıç ve bitiş tarihleri ne zaman? 2024-2025 Eğitim Yılı MEB Tatil Takvimi
2024-2025 eğitim-öğretim yılı başladıktan kısa süre sonra öğrenciler ve öğretmenler için beklenen kasım ara tatili geldi. Özellikle öğrenciler, bu dinlenme sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, kasım ara tatil hangi tarihlerde olacak? İşte 2024-2025 MEB tatil takvimi…
2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili geldi. 8 Kasım Cuma günü itibariyle 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,5 milyon öğretmen ara tatile geçiş yapacak. Yılın ilk tatili olan ara tatilinin kaç gün olacağı ise merak konusu. İşte, Kasım ara tatili ile ilgili detaylar…
Kasım Ara Tatil Kaç Gün?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre kasım ayındaki ilk ara tatil, 8 Kasım Cuma günü itibariyle başlayacak. Resmi tatil günleri 11-15 Kasım arasında olacak. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle öğrenciler ve öğretmenler için toplamda 9 günlük bir tatil fırsatı doğacak. 18 Kasım Pazartesi günü okullar tekrar açılacak ve öğrenciler ders başı yapacak.
2024-2025 Eğitim Yılı MEB Tatil Takvimi
Kasım Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 20-31 Ocak 2025
Nisan Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025