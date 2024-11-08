Kasım ara tatil kaç gün: Kasım ara tatil başlangıç ve bitiş tarihleri ne zaman? 2024-2025 Eğitim Yılı MEB Tatil Takvimi

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili geldi. 8 Kasım Cuma günü itibariyle 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,5 milyon öğretmen ara tatile geçiş yapacak. Yılın ilk tatili olan ara tatilinin kaç gün olacağı ise merak konusu. İşte, Kasım ara tatili ile ilgili detaylar…

8 Kasım Ara Tatili (AA)

Kasım Ara Tatil Kaç Gün?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre kasım ayındaki ilk ara tatil, 8 Kasım Cuma günü itibariyle başlayacak. Resmi tatil günleri 11-15 Kasım arasında olacak. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle öğrenciler ve öğretmenler için toplamda 9 günlük bir tatil fırsatı doğacak. 18 Kasım Pazartesi günü okullar tekrar açılacak ve öğrenciler ders başı yapacak.

2024-2025 Eğitim Yılı MEB Tatil Takvimi

Kasım Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 20-31 Ocak 2025

Nisan Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025