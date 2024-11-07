Tapu işlemlerinde yeni karar: 1 Ocak’tan itibaren geçersiz oluyor!

Emlak Danışmanı Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2025'ten itibaren söz konusu belgelerin tapu işlemlerinde geçersiz sayılacağını belirterek, belgelerin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Tapuda Yeni Kimlik Kartları Geçerli Olacak

Tapu İşlemleri (AA)

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle eski nüfus cüzdanları tapu işlemlerinde tamamen geçersiz hale gelecek. Tapu işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için tüm vatandaşların yeni T.C. kimlik kartlarına geçiş yapması gerekiyor.

Emlak Danışmanı Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin açıklamalarda şu ifadelere yer veriyor: "Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tapu müdürlüklerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren sadece yeni T.C. kimlik kartlarının ibrazı ile işlem yapılabilecek."