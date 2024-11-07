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2024 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 11:44
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2024 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı

DGS ek yerleştirme sonuçları 7 Kasım 2024’te adayların erişimine açıldı. ÖSYM, 25-31 Ekim tarihlerinde alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 2024 DGS ek tercihleriyle üniversite yerleştirmeleri tamamlanırken, lisans programlarına yerleşen adaylar için yeni bir kayıt süreci başladı. İşte, ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı…

Ek yerleştirme ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından yapılacak. Bu kapsamda, kayıtlar 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yüz yüze; 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında ise elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların belirtilen süre zarfında yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor.

DGS Sonuçları (AA)DGS Sonuçları (AA)

ÖSYM Sonuç Görüntüleme Ekranı

Sonuçlar 7 Kasım 2024 tarihi itibarıyla erişime açılmış durumda. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9744 adresinden ulaşabilecekler.

ÖSYM DGS Sonuç SayfasıÖSYM DGS Sonuç Sayfası
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