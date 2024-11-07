2024 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı

Ek yerleştirme ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından yapılacak. Bu kapsamda, kayıtlar 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yüz yüze; 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında ise elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların belirtilen süre zarfında yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor.

DGS Sonuçları (AA)

ÖSYM Sonuç Görüntüleme Ekranı

Sonuçlar 7 Kasım 2024 tarihi itibarıyla erişime açılmış durumda. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9744 adresinden ulaşabilecekler.

ÖSYM DGS Sonuç Sayfası