Demokratlar kontrolü kaybetti! Trump’ın zaferinin şifresi ne? ABD seçiminin perde arkası A Haber’de

ABD'de nefes kesen seçim maratonu Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. 47. ABD Başkanı Donald Trump, ikinci defa bir kadın adaya karşı kazanırken, 2020'deki seçim yenilgisinin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Donald Trump'ın nasıl kazandığı ve ABD'nin neden ikinci kez 'Trump' dediği ise dünyada büyük merak uyandırdı. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler Trump'ın zaferinin asıl sebebinin 'ekonomik sebepler' olduğunu ifade etti.

İşte programdan satır başlıkları;

Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay: Herkes ABD seçimleri hakkında bir tahmin yapabilir. Bilimsel olarak Kamala Harris, Donald Trump diyebilmeniz için elinizde bir veri olacak. Burada en önemli yerler salıncak eyaletler. 13 tane eyaleti alarak da ABD Başkanı olabilirsiniz. Bu seçimde kimse kolay kolay Kamala Harris yada Donald Trump kazanacak diyemezdi.

Güne Kamala'nın yada Trump'ın kazandığı haberiyle uyansak sürpriz olamaz ama Trump hepsini aldı. Bu seçimde hiç sürpriz olmadı. Burada beni bir tek şey ilgilendiriyor. 1.si; Bu oyla ve bu delege sayısıyla başkan olması. 2.'si; Trump'ın ekonomik ve dış politikalarının nasıl olacağı.

ABD'de nüfus ve göçmen sayısı arttıkça Demokratların avantajları daha çok olur. Siyah erkeklerden Kamala Harris Biden'a göre daha az oy aldı. Madem Donald Trump tekrardan seçilecekse neden yolladılar. Trump döneminde pandeminin vurduğu ABD'de ekonomi rezalet bir durumdaydı.

Zafer Şahin

Gazeteci Zafer Şahin: Sahicilik kavramı hayatın her anlamında çok önemlidir. Trump 8 milyar dolar serveti olduğundan bahsediliyor ama o olduğu gibiyken Kamala Harris ise öyle değil.

Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay: ABD ırkçılıkla çok mücadele etti. Trump siyahi gazeteciler derneğindeki bir konuşmasında Kamala Harris siyahi mi, Asyalı mı? dedi. ABD'nin nufüs yoğunlu olarak en çok oy kullanılan seçimi 1964 yılındaki seçimdir. O seçimde yüzde 62.8 oy alındı. O günden sonra ABD'de en ço oy kullanılan seçim bir önceki seçimdi. Ülkenin yüzde 40'ı oy kullanmıyor. 2016 yılında bir şey değişti. ABD'de daha önce Demokratlaar ve Cumhuriyetçiler birbirlerinin seçmenlerini çekmeyi bırakıp aradaki seçmene yönelmeye başladı. Bu sebepler Hillary Clinton çok büyük farkıyla Trump'a kaybetti.

Gazeteci Zafer Şahin: ABD'nin Michigan eyaletindeki müslümanların Yeşiller Partisindeki Jill Stein'a oy vermesini sağlayarak oyların Kamala Harris'e gitmesini sağlayarak avantaj kendini alıyor.

Gazeteci Gaffar Yakınca: Dünyadaki akademiye, basına ve medyaya Amerikan kültürü ve batıcı bir angajman hakim olduğu için bu seçimde de bir körlük egemendi. Dünyanın her yerinde veriler Amerikan merkezli olduğu için değerlendirmeler öyle yapıldı. Çindeki Şangay Fudan Üniversitesi'nin yapmış olduğu bilgisayar destekli seçim analizinde bir önceki ve bu seçimde Trump'ın kazanacağını bildiler. ABD dünyanın en gelişmiş üleksi olduğu için oradaki sonuçlar bizi etkiliyor. Donald Trump ile Kamala Harris arasında temel bir fark gördüm. Harris çok kimlikli politika sergilerken, Trump ise fabrikalarını yeniden açmak ve işçi sınıfını yeniden iş sahibi yapacağım. Halk bu sebeplerle rekor bir farkla Trump'ı seçti. Trump güçlü adam motidi kazandı.