2024-TUS 2. Dönem boş kontenjan bilgileri: Göz TUS taban puanları

05 Kasım 2024 tarihinde saat 11.30 itibarıyla erişime açılan TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir. Sonuçlara erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri gerekmektedir.

TUS Puanları (A Haber Foto Arşiv)

TUS Tercih Süreci ve Boş Kontenjanlar

21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan tercih işlemleri sonucunda, TUS yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar adayların erişimine açılmıştır. Yerleştirme sonuçlarının ardından, henüz dolmayan boş kontenjan bilgileri ve taban puanları da ÖSYM tarafından açıklandı.

TUS Puanları (A Haber Foto Arşiv)

Göz Hastalıkları Bölümü Puan Bilgileri

T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 79 - Tavan Puan: 85

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 74 - Tavan Puan: 74

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi - Taban Puan: 79 - Tavan Puan: 79

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 76 - Tavan Puan: 78

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi - Taban Puan: 71 - Tavan Puan: 73

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 73 - Tavan Puan: 73

T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 72 - Tavan Puan:72

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 73 - Tavan Puan: 74

T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 75 - Tavan Puan: 76

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 70 - Tavan Puan: 71

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 72 - Tavan Puan: 72

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 70 - Tavan Puan: 72

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi - Taban Puan: 77 - Tavan Puan: 78

T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Taban Puan: 72 - Tavan Puan: 73

Daha birçok hastane ile tıp fakültesinin göz hastalıkları bölümü için kontenjan ve puan bilgisi listede yer almaktadır. Türkiye genelinde farklı şehirlerde bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinin taban puanlarına göz atmak için tıklayın.