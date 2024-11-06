Halfeti'deki olaylarda 16 gözaltı! Polise taşlı saldırı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından ilçede ortalık karışırken belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırı yapıldı. Olaylara ilişkin gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
Dün olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.
Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.