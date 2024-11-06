İstanbul’da FETÖ operasyonu! 8 kişi yakalandı

İstanbul'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden övücü paylaşımlarda bulunan ve propaganda yapan zanlıların tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.



Sosyal medyada övücü paylaşım ve propaganda yapan şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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