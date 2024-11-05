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İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 13:37 Güncelleme: 05.11.2024 13:50
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İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama oldu

İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı açıklamada "Tatbikat sırasında patlama oldu, yaralı bilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İzmit'teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülüyor.

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"YARALI YOK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın yaptığı açıklamada patlamanın tatbikat sırasında olduğunu belirtirken yaralı bilgisinin olmadığını kaydetti.

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