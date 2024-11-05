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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 09:02
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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 12 emniyet personeli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan ve meslekten ihraç edilen 13 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkez, Menemen, Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Mersin'de 13 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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