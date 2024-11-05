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LGS 2025'in tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 09:26
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LGS 2025’in tarihi belli oldu

2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiminde sınavla öğrenci alacak olan ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi netleşti. Buna göre, LGS 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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