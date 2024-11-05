Sınırda "kilit" kapanıyor! Terörle mücadelede kritik safha

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Önümüzdeki dönemde milletimize, hem güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak" sözleri sonrası "Kilit kapanıyor mu?" sorusu bir kez daha akıllara geldi.

Sahadan edinilen bazı bilgilere göre kilidin halihazırda kapalı olduğu belirtiliyor. Mehmetçik'in bölgede terör örgütü mensuplarının geçişlerinin tamamen sona erdiğine emin olmak üzere son kertede çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.



Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinin tamamen terör ekseninden çıkarılmasına yönelik atılan adımlar da hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi ise son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda devam edecek.



Ayrıca Türkiye'nin operasyonları neticesinde teröristlerin kapana kısılmasıyla Türk adaletine sığınmaktan başka çaresinin kalmadığını anlamaları ile teslim olan terörist sayısında artış yaşandı.



Yılbaşından bu yana 86 terörist teslim oldu. Suriye'de yılbaşından bu yana bin 174 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 260 oldu.



PENÇE-1 (27 MAYIS 2019)

Pençe-1 operasyonu; sözde Hakurk bölgesinde icra ediliyor. Pençe-1 operasyonu ile sağlanmış olan hudut güvenliği Pençe- 2 operasyonu ile genişletildi.



PENÇE-2 (12 TEMMUZ 2019)

Pençe 1 ve 2 operasyonları ile toplam 155 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Buna ilave olarak operasyon bölgesinde; toplam 433 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 782 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam 442 adet silah ve 308 bin 72 adet mühimmat ele geçirildi.



PENÇE-3 (23 AĞUSTOS 2019)

Pençe-3 operasyonu; sözde Sinat-Haftanin bölgesinde icra ediliyor. Pençe-3 operasyonu ile sağlanan hudut güvenliği, Pençe-Kaplan operasyonuyla genişletildi.

Kahraman askerlerimiz terör örgütüne göz açtırmıyor (A HABER ARŞİV)



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CEPHANELİĞİ İMHA EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.



9 PKK'LI ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde 8 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.