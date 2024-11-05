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Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 11:53 Güncelleme: 05.11.2024 11:54
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Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a Togg hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında gittiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Pamukkale beyazı renkte bir Togg hediye etti.

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Pamukkale beyazı renkte bir Togg hediye etti.

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