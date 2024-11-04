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Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırı! 2 polis yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 17:46
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Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırı! 2 polis yaralandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası yakınlarında önlem alan polislere taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralanırken uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası yakınlarında önlem alan polislere yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralandı.

İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi.

DAĞILMAYAN GRUBA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.

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