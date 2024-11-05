Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira harcadığı öne sürülmüştü. Konuya vatandaşlar da tepki gösterdi.

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