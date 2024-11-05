05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili

Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 09:34
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira harcadığı öne sürülmüştü. Konuya vatandaşlar da tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Başkan Erdoğan Bişkek’te! Resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Bişkek'te! Resmi törenle karşılandı
Kamala ve Trump yarışı!
Kamala ve Trump yarışı!
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
CHP’den Ahmet Özer provokasyonu!
CHP'den Ahmet Özer provokasyonu!
DEM Partili gruptan Esenyurt’ta terör propagandası!
DEM Partili gruptan Esenyurt'ta terör propagandası!
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi!
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi!
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber’e konuştu
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber'e konuştu
Cami imamı İsrail soykırımını anlattı
Cami imamı İsrail soykırımını anlattı
Anayası’nın 127. maddesi uygulandı
"Anayası’nın 127. maddesi uygulandı"
Daha Fazla Video Göster